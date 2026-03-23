Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 23 марта 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 42 авиаудара – сбросили 169 управляемых авиабомб. Кроме того, враг задействовал для поражения 5722 дрона-камикадзе и осуществил 2678 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 23 марта 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 489-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ, ISW
