Российские войска готовятся к наступлению на Харьковском направлении уже в ближайшие дни.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Ситуация на Харьковском направлении на 22 марта: что известно

По словам Виктора Трегубова, Россия активно пытается восстановить свой наступательный потенциал в Харьковском направлении.

— На сегодняшний день наблюдаются активные попытки россиян к перегруппировке и подготовке наступлений на ряде наших отрезков, в частности Великобурлукском, Купянском, неофициальном Боровском и ряде других, – отметил Виктор Трегубов.

По его словам, сейчас зафиксирована достаточно высокая активность врага на Сумском регионе. В частности, определенный всплеск был вблизи Боровой, что на севере Лиманского направления.

— Мы везде наблюдаем активные попытки россиян восстанавливать свой наступательный потенциал и активные попытки россиян готовиться к более значительным наступательным действиям в ближайшие дни-недели, – отметил Виктор Трегубов.

Трегубов отметил, что у врага две задачи – установить контроль над Лиманским направлением и создать так называемую зону контроля вдоль государственной границы Украины и РФ. Однако, по словам начальника управления коммуникации Группировки Объединенных сил, эти задачи теряют актуальность.

Напомним, в вечернем обращении 16 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины сорвали стратегическую наступательную операцию российской армии.

Враг планировал наступление в марте этого года.

