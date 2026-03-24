Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 24 марта 2026 года — обстановка на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения.
Об этом сообщают в Генеральном штабе Украины.
Противник нанес 51 авиационный удар – сбросил 160 управляемых авиабомб.
Кроме того, он задействовал 5567 дронов-камикадзе и осуществил 2708 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
