За минулу добу на фронті відбулося 152 бойові зіткнення.

Про це повідомляють у Генеральному штабі України.

Противник завдав 51 авіаційного удару – скинув 160 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 5567 дронів-камікадзе та здійснив 2708 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 490-ту добу.

