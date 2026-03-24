Во время воздушного нападения РФ второй раз подряд все крылатые ракеты были перехвачены, сообщил начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат о деталях ночной атаки РФ 24 марта 2026 года

В эфире телемарафона Єдині новини Юрий Игнат рассказал, что благодаря нашей авиации уже второй раз подряд все крылатые ракеты были перехвачены.

— Сбиты все фактически крылатые ракеты. Это 18 Х-101 и 5 Искандер-К. Все крылатые ракеты были перехвачены. Это фактически второй раз подряд происходит, когда благодаря совместным усилиям противовоздушной обороны… в частности авиации — западные самолеты F-16, Mirage… дают такой высокий, 100% результат в перехвате крылатых ракет, — сообщил он.

В то же время баллистические ракеты остаются более сложной угрозой, отметил Юрий Игнат.

— Что касается баллистики, к сожалению, неутешительные результаты, потому что характер удара пришелся по прифронтовым территориям – Запорожская область, Полтавская. Понятно, что по баллистике работать может у нас системы Patriot, в которых мы так нуждаемся. И не только сама система нужна, но и ракета к ней, чтобы отражать постоянно такие комбинированные удары противника с применением баллистики, — отметил Игнат.

Также он сообщил, что РФ выбирает цели в соответствии своих приоритетов.

– Как всегда, целями являются объекты энергетики, объекты критической инфраструктуры, предприятия, которые тоже играют для Украины важную роль. Противник обычно имеет эти цели в перечне приоритетности, и в соответствии с теми задачами, которые ставит перед ним российское руководство, применяет их по территории нашего государства, — отметил он.

Кроме того, Юрий Игнат сообщил, что неплохо показывают работу также экипажи подразделений беспилотных систем противовоздушной обороны Воздушных сил и не только. В то же время перехват Шахедов до сих пор остается достаточно сложной задачей, поскольку противник запускает большое количество этих БпЛА и с большого количества направлений.

— У них уже есть типичные маршруты, поскольку они понимают, где у нас могут быть слабые места. Конечно, основная проблема для Сил обороны – это Шахеды, особенно опасны дроны с каналами управления… Хорошо, что их лишили возможности применять Starlink, но они ищут альтернативные методы применения БпЛА с каналами управления, которые представляют реальную опасность, — подчеркнул Юрий Игнат.

В то же время он добавил, что ведется постоянная работа над усилением того или иного направления в соответствии с действиями врага — после каждого удара РФ проводится детальный анализ, и, делаются соответственные выводы, как лучше в следующий раз отражать атаку.

Фото: Медиа Центр Украины

