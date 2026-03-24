Второй раз подряд — 100% результат: Игнат об уничтожении крылатых ракет во время атаки РФ
- При отражении очередной российской атаки украинским военным удалось уничтожить все крылатые ракеты, в том числе 18 Х-101 и 5 Искандер-К.
- По словам Юрия Игната, это второй раз подряд, когда есть 100% результат по уничтожению вражеских целей данного типа.
- Также он подчеркнул, что в настоящее время баллистические ракеты являются более сложной угрозой, а Шахеды до сих пор представляют основную проблему для Сил обороны.
Во время воздушного нападения РФ второй раз подряд все крылатые ракеты были перехвачены, сообщил начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Игнат о деталях ночной атаки РФ 24 марта 2026 года
В эфире телемарафона Єдині новини Юрий Игнат рассказал, что благодаря нашей авиации уже второй раз подряд все крылатые ракеты были перехвачены.
— Сбиты все фактически крылатые ракеты. Это 18 Х-101 и 5 Искандер-К. Все крылатые ракеты были перехвачены. Это фактически второй раз подряд происходит, когда благодаря совместным усилиям противовоздушной обороны… в частности авиации — западные самолеты F-16, Mirage… дают такой высокий, 100% результат в перехвате крылатых ракет, — сообщил он.
В то же время баллистические ракеты остаются более сложной угрозой, отметил Юрий Игнат.
— Что касается баллистики, к сожалению, неутешительные результаты, потому что характер удара пришелся по прифронтовым территориям – Запорожская область, Полтавская. Понятно, что по баллистике работать может у нас системы Patriot, в которых мы так нуждаемся. И не только сама система нужна, но и ракета к ней, чтобы отражать постоянно такие комбинированные удары противника с применением баллистики, — отметил Игнат.
Также он сообщил, что РФ выбирает цели в соответствии своих приоритетов.
– Как всегда, целями являются объекты энергетики, объекты критической инфраструктуры, предприятия, которые тоже играют для Украины важную роль. Противник обычно имеет эти цели в перечне приоритетности, и в соответствии с теми задачами, которые ставит перед ним российское руководство, применяет их по территории нашего государства, — отметил он.
Кроме того, Юрий Игнат сообщил, что неплохо показывают работу также экипажи подразделений беспилотных систем противовоздушной обороны Воздушных сил и не только. В то же время перехват Шахедов до сих пор остается достаточно сложной задачей, поскольку противник запускает большое количество этих БпЛА и с большого количества направлений.
— У них уже есть типичные маршруты, поскольку они понимают, где у нас могут быть слабые места. Конечно, основная проблема для Сил обороны – это Шахеды, особенно опасны дроны с каналами управления… Хорошо, что их лишили возможности применять Starlink, но они ищут альтернативные методы применения БпЛА с каналами управления, которые представляют реальную опасность, — подчеркнул Юрий Игнат.
В то же время он добавил, что ведется постоянная работа над усилением того или иного направления в соответствии с действиями врага — после каждого удара РФ проводится детальный анализ, и, делаются соответственные выводы, как лучше в следующий раз отражать атаку.
Фото: Медиа Центр Украины