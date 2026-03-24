Під час повітряного нападу РФ вдруге поспіль усі крилаті ракети були перехоплені, повідомив начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат про деталі нічної атаки РФ 24 березня 2026 року

В ефірі телемарафону Єдині новини Юрій Ігнат розповів, що завдяки нашій авіації вже другий раз поспіль усі крилаті ракети було перехоплено.

– Усі крилаті ракети було перехоплено. 18 Х-101 та 5 Іскандер-К. Це фактично другий раз поспіль відбувається, коли завдяки спільним зусиллям протиповітряної оборони, зокрема авіації (західні літаки F-16, Mirage) є настільки високий, 100-відсотковий результат в перехопленні крилатих ракет, – повідомив він.

Водночас балістичні ракети залишаються складнішою загрозою, зазначив Юрій Ігнат.

– Щодо балістики, на жаль, невтішні результати, тому що удар прийшовся по прифронтових територіях – Запорізька область, Полтавська. По балістиці у нас можуть працювати системи Patriot, яких ми так потребуємо. І не лише сама система потрібна, а й ракета до неї, щоб відбивати такі комбіновані удари противника із застосуванням балістики, — зазначив Ігнат.

Також він повідомив, що РФ обирає цілі відповідно до своїх пріоритетів.

– Як завжди, цілями є об’єкти енергетики, критичної інфраструктури, підприємства, які теж відіграють для України важливу роль. Противник зазвичай має такі цілі у пріоритеті, — зазначив він.

Юрій Ігнат зауважив, що доволі непогану роботу показують також екіпажі підрозділів безпілотних систем протиповітряної оборони Повітряних сил і не тільки. Проте перехоплення Шахедів досі є складним завданням, оскільки противник запускає велику кількість цих БпЛА з багатьох напрямків.

– Вони вже мають типові маршрути, розуміючи, де в нас можуть бути слабкі місця. Звісно, основна проблема для Сил оборони – це Шахеди, особливо небезпечні дрони з каналами управління… Добре, що позбавили їх можливості застосовувати Starlink, але вони шукають альтернативні методи щодо застосування БпЛА з каналами управління, які становлять реальну небезпеку, – наголосив Юрій Ігнат.

Водночас він підкреслив, що ведеться постійна робота над посиленням того чи іншого напрямку відповідно до дій ворога – після кожного удару РФ здійснюється детальний аналіз і робляться висновки, як краще наступного разу відбивати атаку.

Фото: Медіа Центр Україна

