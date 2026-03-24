В ночь на 24 марта, с 18:00 вчерашнего дня, РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Ночная атака на Украину: что известно

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 426 средств воздушного нападения:

  • 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Курская область РФ, ВОТ Донецкой области);
  • 18 крылатых ракет Х-101 (из воздушного пространства над Каспийским морем);
  • 5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска – Брянская область РФ);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31 (район пуска – Курская область РФ, ВОТ Донецкой области);
  • 392 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское, ВОТ АР Крым, около 250 из них – Шахеды.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников разных типов:

  • 18 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 365 БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях.

Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Российские удары по Украине затронули энергосистему Молдовы
електроенергетика

Источник: Воздушные силы ВСУ

