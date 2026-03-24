В ночь на 24 марта, с 18:00 вчерашнего дня, РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Ночная атака на Украину: что известно

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 426 средств воздушного нападения:

7 баллистических ракет Искандер-М

18 крылатых ракет Х-101

5 крылатых ракет Искандер-К

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 69 31

392 ударных БпЛА типа Shahed

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников разных типов:

18 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет Искандер-К;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

365 БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях.

Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.

Источник : Воздушные силы ВСУ

