Ночная атака на Украину: РФ запустила 426 целей, в том числе Искандеры и Шахеды
- Россия в ночь на 24 марта атаковала Украину 426 средствами воздушного нападения.
- Страна-агрессор во время удара применила ракеты разных типов, в частности Искандеры различных модификаций, а также дроны, большинство из которых – Шахеды.
- В то же время, наши защитники неба сбили или подавили 390 вражеских целей.
В ночь на 24 марта, с 18:00 вчерашнего дня, РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.
Ночная атака на Украину: что известно
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 426 средств воздушного нападения:
- 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Курская область РФ, ВОТ Донецкой области);
- 18 крылатых ракет Х-101 (из воздушного пространства над Каспийским морем);
- 5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска – Брянская область РФ);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31 (район пуска – Курская область РФ, ВОТ Донецкой области);
- 392 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское, ВОТ АР Крым, около 250 из них – Шахеды.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников разных типов:
- 18 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 365 БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях.
Информация о трех вражеских ракетах уточняется.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.