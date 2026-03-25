В 2026 году по всей Украине отказались от жестко закрепленных дат окончания отопительного сезона. Теперь все зависит от погоды, что позволяет избежать ситуаций, когда в квартирах либо слишком холодно, либо, наоборот, слишком жарко.

На государственном уровне также уверяют, что с ресурсами проблем нет. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул, что система теплоснабжения может работать столько, сколько нужно, даже до середины апреля.

Сейчас смотрят

В горсовете предупредили о завершении отопительного сезона в Николаеве

Главный ориентир сейчас — не календарь, а температура за окном. И в Николаеве она уже позволяет завершить отопительный сезон без ущерба для комфорта жителей.

В городе решили завершить отопительный сезон уже в ближайшие дни. Соответствующее решение приняли на заседании исполкома городского совета 18 марта — из-за того, что на улице тепло.

Как пояснили в горсовете, основанием послужило повышение среднесуточной температуры: она превышает +8°C уже несколько дней подряд. Именно этот показатель считается сигналом для завершения отопительного периода.

Когда отключат отопление в Николаеве в домах и больницах

Отопление в городе начали отключать с 24 марта. Это касается большинства жилых домов и учреждений. В то же время не все объекты сразу останутся без тепла.

Для больниц, детских садов, роддомов и амбулаторий предусмотрена возможность продлить подачу тепла. При необходимости соответствующие учреждения могут подать заявку, и отопление там сохранят ещё на определенное время.

Сам процесс отключения не будет мгновенным. Теплоснабжающие предприятия должны провести все работы постепенно, с учетом технических особенностей систем. На это отводится до пяти дней с момента принятия решения.

Что будет с счетами горожан после окончания отопительного сезона в Николаеве в 2026 году

В городском совете рассказали, что после завершения отопительного сезона жителям пересчитают начисления за тепло. В счетах будут учтены фактические даты предоставления услуги, а также льготы и субсидии.

Ожидается, что все перерасчеты завершатся в течение месяца. То есть суммы в квитанциях будут максимально приближены к реальному периоду, когда тепло действительно подавалось в дома.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.