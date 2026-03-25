Коли вимкнуть опалення в Миколаєві у 2026 році та хто залишиться з теплом довше
- Опалення в Миколаєві вже почали вимикати через стабільне потепління.
- Соціальні заклади можуть залишитися з теплом довше — за окремими зверненнями.
- Нарахування за тепло перерахують відповідно до фактичного періоду опалення.
У 2026 році по всій Україні відмовилися від жорстко прив’язаних дат завершення опалювального сезону. Тепер усе залежить від погоди, що дозволяє уникнути ситуацій, коли в квартирах або занадто холодно, або навпаки — надто спекотно.
На державному рівні також запевняють, що з ресурсами проблем немає. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що система теплопостачання може працювати стільки, скільки потрібно, навіть до середини квітня.
У міськраді попередили про завершення опалювального сезону в Миколаєві
Головний орієнтир зараз — не календар, а температура за вікном. І в Миколаєві вона вже дозволяє завершити опалювальний сезон без шкоди для комфорту мешканців.
У місті вирішили завершити опалювальний сезон вже найближчими днями. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому міської ради 18 березня — через те, що на вулиці тепло.
Як пояснили в міськраді, підставою стало підвищення середньодобової температури: вона перевищує +8°C уже кілька днів поспіль. Саме цей показник вважається сигналом для завершення опалювального періоду.
Коли відключать опалення в Миколаєві у будинках та лікарнях
Опалення у місті почали вимикати з 24 березня. Це стосується більшості житлових будинків і установ. Водночас не всі об’єкти одразу залишаться без тепла.
Для лікарень, дитячих садків, пологових будинків та амбулаторій передбачили можливість продовжити подачу тепла. Якщо є потреба, відповідні установи можуть подати звернення, і опалення там залишать ще на певний час.
Сам процес відключення не буде миттєвим. Теплопостачальні підприємства мають провести всі роботи поступово, з урахуванням технічних особливостей систем. На це відводиться до п’яти днів від моменту ухвалення рішення.
Що буде з платіжками містян після закінчення опалювального сезону в Миколаєві у 2026 році
У міській раді розповіли, що після завершення опалювального сезону мешканцям перерахують нарахування за тепло. У платіжках врахують фактичні дати подачі послуги, а також пільги та субсидії.
Очікується, що всі перерахунки завершать протягом місяця. Тобто суми в квитанціях будуть максимально наближені до реального періоду, коли тепло дійсно подавалося в будинки.