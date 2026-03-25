РФ готовит операцию против систем водоснабжения Украины

Как сообщил в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, есть информация о подготовке Россией операции против украинских систем водоснабжения.

— Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, и в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов. Еще раз сегодня прошлись с премьер-министром Украины и руководителем Нафтогаза, другими чиновниками и министром обороны Украины по ключевым задачам. У Воздушных сил, Вооруженных Сил Украины тоже есть, что делать, – сообщил он.

Глава государства отметил, что провел селектор по всем регионам, где были российские удары и попадания, сосредоточившись в частности на Черниговщине, где целый день шли работы по восстановлению электричества.

Сейчас смотрят

— Я поручил чиновникам и команде Офиса президента также проработать вместе с военными вопросы ПВО, в частности, защиты от дронов в западных регионах Украины. Надо добавить рубежи защиты – это четкая задача, — добавил Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что активно работает украинская дипломатическая команда, ведутся переговоры со странами Ближнего Востока и Залива, которые сейчас имеют чрезвычайный интерес к украинскому опыту защиты, прежде всего от дронов.

— Уже видим, что не только Шахеды бьют там, на Ближнем Востоке и в Заливе, но все больше фактов о применении FPV-дронов. Это современная война, к которой нужно быть готовыми. Украина имеет эту экспертизу, и мы нуждаемся – взамен на нашу поддержку – в соответствующей поддержке в том, с чем нам здесь сложнее – это и защита против баллистики, и финансовые ресурсы на оборону, — добавил Зеленский.

По словам президента, Украина предлагает взаимовыгодное партнерство: мы можем усилить тех, кто может усилить нас.

— И сейчас ситуация в мире такова, что только скоординированные и совместные действия могут обеспечить настоящие результаты и настоящую безопасность. Мы видим, что в Европе нас блокируют, и, пока этот риск есть, нам нужно искать дополнительные возможности усиления. Ближний Восток и Залив — это правильная перспектива, на наш взгляд, и серьезные возможности усилить нас, — добавил Зеленский.

Он отметил, что также ведется детальная работа с нашими надежными партнерами в Европе для масштабирования совместных проектов по производству оружия, прежде всего дронов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.