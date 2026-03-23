Россия планирует развернуть станции управления БпЛА на ВОТ и в Беларуси — Зеленский
Россия намерена расширить сеть наземных станций управления беспилотниками дальнего действия на временно оккупированной территории Украины и разместить четыре таких станции на территории Беларуси.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с руководителем ГУР Минобороны Олегом Иващенко в понедельник, 23 марта.
Россия развертывает станции управления БпЛА в Беларуси
— Третье: у нас есть четкая информация, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси. Будем реагировать соответствующим образом, — отметил глава государства.
Напомним, в декабре Кирилл Буданов, который на тот момент возглавлял ГУР Минобороны, заявил, что Россия намерена оккупировать страны Балтии.
По его словам, в Москве пересмотрели сроки возможной агрессии против стран Европы с 2030 года на 2027 год.
Буданов отметил, что РФ не способна вести войну одновременно на два фронта. После завершения боевых действий в Украине следующей целью могут стать страны Балтии.
По его мнению, решение о возможных новых вторжениях в РФ будут принимать в последний момент.
Первыми под угрозой могут оказаться страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония.