Россия намерена расширить сеть наземных станций управления беспилотниками дальнего действия на временно оккупированной территории Украины и разместить четыре таких станции на территории Беларуси.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с руководителем ГУР Минобороны Олегом Иващенко в понедельник, 23 марта.

— Третье: у нас есть четкая информация, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси. Будем реагировать соответствующим образом, — отметил глава государства.

Напомним, в декабре Кирилл Буданов, который на тот момент возглавлял ГУР Минобороны, заявил, что Россия намерена оккупировать страны Балтии.

По его словам, в Москве пересмотрели сроки возможной агрессии против стран Европы с 2030 года на 2027 год.

Буданов отметил, что РФ не способна вести войну одновременно на два фронта. После завершения боевых действий в Украине следующей целью могут стать страны Балтии.

По его мнению, решение о возможных новых вторжениях в РФ будут принимать в последний момент.

Первыми под угрозой могут оказаться страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония.

