Найближчими місяцями Росія хоче провести операцію проти українських систем водопостачання.

РФ готує операцію проти систем водопостачання України

Як повідомив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, є інформація про підготовку Росією операції проти українських систем водопостачання.

– Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, і в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів. Ще раз сьогодні пройшлися з прем’єр-міністром України і керівником Нафтогазу, іншими урядовцями та міністром оборони України по ключових завданнях. Повітряні сили, Збройні Сили України теж мають, що зробити, – повідомив він.

Голова держави зауважив, що провів селектор по всіх регіонах, де були російські удари та влучання, зосередившись на Чернігівщині, де цілий день йшли роботи по відновленню електрики.

Зараз дивляться

– Я доручив урядовцям і команді Офісу Президента також пропрацювати разом із військовими питання ППО, зокрема захисту від дронів, у західних регіонах України. Треба додати рубежів захисту – це чітке завдання, – додав Зеленський.

Крім того, він повідомив, що активно працює українська дипломатична команда, ведуться переговори з країнами Близького Сходу та Затоки, які зараз мають надзвичайний інтерес до українського досвіду захисту передусім від дронів.

– Уже бачимо, що не тільки Шахеди бʼють там, на Близькому Сході та в Затоці, але й усе більше фактів про застосування FPV-дронів. Це сучасна війна, до якої треба бути готовими. Україна має цю експертизу, і ми потребуємо – взамін на нашу підтримку – відповідної підтримки в тому, із чим нам тут складніше – це й захист проти балістики, і фінансові ресурси на оборону, – додав Зеленський.

За словами президента, Україна пропонує взаємовигідне партнерство: ми можемо посилити тих, хто може посилити нас.

– І зараз ситуація у світі така, що тільки скоординовані та спільні дії можуть гарантувати справжні результати й справжню безпеку. Ми бачимо, що у Європі нас блокують, і поки цей ризик є, нам треба шукати додаткові можливості посилення. Близький Схід і Затока – це правильна перспектива, на наш погляд, й серйозні можливості посилити нас, – додав Зеленський.

Він зауважив, що також ведеться детальна робота з нашими надійними партнерами у Європі для масштабування спільних проєктів із виробництва зброї, передусім дронів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.