У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у місті Кіріші Ленінградської області РФ.

Інформацію про це підтвердив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ уразили Кірішський НПЗ в Росії

Генштаб розкрив деталі атаки на НПЗ. На території підприємства спалахнула пожежа. Загорілися установки первинної переробки нафти та два резервуари.

Результати ураження та масштаби збитків уточнюються.

Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Потужність заводу становить близько 20-21 млн тонн нафти на рік. Частка підприємства перевищує 6% від загального обсягу нафтопереробки держави-агресора.

Підприємство виробляє великий перелік нафтопродуктів, зокрема пальне, яке використовують для забезпечення потреб збройних сил армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 26 березня територія Ленінградської області РФ зазнала масованої атаки безпілотників. Вибухи у Виборзі та прилеглих районах лунали другу ніч поспіль.

Місцеві жителі повідомили щонайменше про 10–12 гучних звуків, пов’язаних із роботою ППО та польотами безпілотників.

Також у ніч на 26 березня на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей ЗСУ уразили зенітно-ракетний комплекс Тор-М1 і склади боєприпасів російських військ.

