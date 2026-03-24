Украинские разведчики в ночь на 24 марта уничтожили пусковую установку Бастион и несколько гиперзвуковых ракет Циркон во время переброски россиянами этого вооружения на пусковые позиции.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Бойцы ГУР уничтожили установку и несколько ракет Циркон

Как отметили в ГУР, военнослужащие Департамента беспилотных систем обнаружили во временно оккупированном Крыму колонну пусковых установок Бастион-М, которая двигалась в сторону позиций.

 — В результате точных ударов разведчиков уничтожена одна из пусковых установок и две дорогостоящие ракеты Циркон, еще один Бастион получил повреждения, — говорится в сообщении.

Также в результате удара были ликвидированы и ранены семь оккупантов.

В разведке подчеркнули, что российские войска используют ракеты Циркон для террора мирного населения Украины, в частности жителей южных, западных и восточных областей.

Однако, как отметили в ГУР, этой ночью российским войскам реализовать эти планы не удалось.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 24 марта подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии, в частности по пусковой установке комплекса Бастион и районам сосредоточения противника.

Под удар также попали районы сосредоточения противника в Великой Новосельке в Донецкой области, в населенном пункте Хорошее в Луганской области и в Новозлатополе Запорожской области.

Силы обороны также нанесли удар по ремонтному подразделению противника в Новозлатополе и пункту управления беспилотными летательными аппаратами в Великой Новосельке.

