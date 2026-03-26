В ночь на 26 марта (с 18:00 25 марта) РФ нанесла удар 153 ударными дронами типов Шахед, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Около 100 из них — это Шахеды.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину 26 марта

Враг запускал дроны со направлений Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 130 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков дронов в пяти локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1492-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

