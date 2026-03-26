Утром в Кривом Роге, что в Днепропетровской области, прогремел взрыв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

Взрыв в Кривом Роге 26 марта: что известно

По словам Александра Ганжи, в результате вражеского удара по городу поврежден объект инфраструктуры.

Предварительно, никто из горожан не пострадал.

На место направлены все оперативные службы, ведется ликвидация последствий.

По словам главы ОВА, враг атаковал три района области с помощью беспилотников и артиллерии. Удары наносились по Никопольскому району — Марганецкой и Покровской общинам.

В Синельниковском районе атаковались Николаевская, Васильковская и Петропавловская общины. Повреждены предприятия. Горел частный дом. К счастью, люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1492-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

