У ніч на 26 березня (з 18:00 25 березня) РФ атакувала 153 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 100 із них – це Шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну 26 березня

Запускав ворог дрони із напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського та мису Чауда, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито та придушено 130 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків дронів на п’яти локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1492-гу добу.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

