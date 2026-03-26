Вступна кампанія 2026 року передбачає використання результатів національного мультипредметного тесту різних років, однак не всі сертифікати залишаються чинними.

Скільки років дійсні результати НМТ після складання у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Скільки дійсні результати НМТ: з якими документами можна вступати до вишів у 2026 році

Оскільки НМТ в Україні запровадили після початку повномасштабного вторгнення, його результати мають обмежений термін дії. Саме тому абітурієнтам варто заздалегідь перевірити, який сертифікат можна використовувати у 2026 році.

Результати НМТ, які можуть використовуватися під час вступу у 2026 році, не є випадковим переліком, адже вони визначені та затверджені у законі.

Їх чинність і терміни використання встановлюються відповідно до закону №4702-IX Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року.

Для вступу до закладів вищої освіти у 2026 році будуть чинними результати таких років:

НМТ 2023 року

НМТ 2024 року

НМТ 2025 року

НМТ 2026 року

Саме ці сертифікати можна подавати під час вступної кампанії у 2026. Абітурієнт має право використати будь-який із них, який є найвигіднішим за результатами. Але використати одразу кілька результатів різних років для одного конкурсу неможливо.

Які результати НМТ не можна використовувати у 2026 році для вступу

У 2026 році більше не приймаються результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Це пов’язано з тим, що формат вступних випробувань в Україні повністю перейшов на НМТ.

Отже, сертифікати ЗНО попередніх років не враховуються під час вступу до університетів і не можуть бути використані як альтернатива НМТ. Не підійде сертифікат НМТ-2022.

Скільки дійсний сертифікат НМТ 2026

Якщо результати, отримані під час НМТ у 2026 році, вас повністю влаштують, ви можете використовувати цей сертифікат для вступу до закладів вищої освіти саме цього року.

Якщо цього року ви вирішите не вступати до закладу вищої освіти, але складете національний мультипредметний тест, хвилюватися не варто.

Отримані результати не “згорають”, вони залишаються чинними ще протягом кількох років і можуть бути використані під час наступних вступних кампаній. Це дає можливість повернутися до питання вступу пізніше і скористатися вже наявним сертифікатом.

Наразі точної відповіді на запитання, скільки дійсне НМТ, яке складатимуть у 2026 році, немає, адже остаточні правила його використання визначаються не заздалегідь, а окремим нормативним документом, який затверджується Міністерством освіти і науки України ближче до наступної вступної кампанії.

Як показує практика попередніх років, результати НМТ зазвичай беруться до уваги впродовж кількох вступних кампаній підряд, орієнтовно в межах близько чотирьох років.

Саме тому вступники можуть використовувати сертифікати не лише поточного року, а й попередніх, якщо вони входять до визначеного періоду чинності.

Тому фактично термін дії сертифіката НМТ 2026 року стане зрозумілим лише після ухвалення наступного нормативного документа, який визначатиме умови вступу вже на наступні роки.

Саме він і встановить, які сертифікати залишатимуться чинними для вступу до закладів вищої освіти в майбутніх кампаніях.

Чи можна комбінувати результати НМТ різних років

Результати НМТ не можна поєднувати між собою. Кожен тест є цілісною оцінкою, тому використовується лише один сертифікат.

Наприклад, якщо абітурієнт складав НМТ у 2023 та 2025 роках, він може обрати лише один результат для подання в електронному кабінеті. Обрати потрібно той сертифікат, який дає кращий конкурсний бал.

Для цього під час реєстрації електронного кабінету вступник обирає один основний сертифікат, а інші результати може додати лише для перегляду, але не для одночасного використання.

Як враховуються результати НМТ різних років

Результати НМТ різних років можуть обчислюватися за різними формулами конкурсного бала. Це означає, що навіть за однакових балів підсумковий конкурсний результат може відрізнятися залежно від року складання тесту.

Тому в УЦОЯО вступникам радять уважно порівнювати свої сертифікати та обирати той, який є найбільш вигідним для конкретної спеціальності та університету.

