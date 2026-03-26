В 2026 году национальный мультипредметный тест будет проходить в несколько этапов. Участникам следует знать, что существует общий график проведения сессий, но нет единой даты для всех участников.

В Украинском центре оценки качества образования объясняют, что система построена таким образом, чтобы равномерно распределить всех абитуриентов в пределах определенных периодов тестирования. Именно поэтому каждый участник получает свой день сдачи экзамена, который становится известен только после формирования приглашения.

Когда будет известна дата проведения НМТ в 2026 году, читайте в нашем материале.

Календарь НМТ 2026: общие периоды проведения

Для НМТ 2026 уже определены ориентировочные сроки проведения сессий. Основная часть тестирования будет проходить с 20 мая по 25 июня, а дополнительная сессия запланирована на период 17–24 июля.

Эти даты являются ориентировочными и показывают, в какой промежуток времени будет проходить тестирование в целом. Но конкретная дата проведения НМТ в 2026 году для каждого абитуриента будет разной и определяется отдельно после завершения регистрации.

Как определяется индивидуальная дата проведения НМТ

Руководительница УЦОЯО Татьяна Вакуленко объясняет, что дата тестирования не зависит от того, когда именно участник зарегистрировался. То есть нет правила: кто первый подал заявку, тот первый сдает тест.

После завершения регистрации все участники автоматически распределяются между временными экзаменационными центрами.

При этом система учитывает сразу несколько факторов:

количество мест в ТЭЦ,

ситуацию с безопасностью в регионах,

технические возможности центров,

общую нагрузку на каждый день тестирования.

Таким образом формируется график, в рамках которого каждому участнику назначается конкретная дата. Именно она и будет считаться официальной датой сдачи НМТ.

Когда станет известна дата проведения НМТ

Хотя общие периоды известны заранее, индивидуальная дата становится доступной позже — в виде приглашения.

В УЦОЯО указывают ориентировочные сроки:

для основной сессии приглашения появятся до 10 мая;

для дополнительной сессии — до 14 июля.

Именно в этот момент абитуриент узнает свою точную дату, время и место тестирования. То есть дата проведения НМТ станет известна после появления персонального приглашения.

Как узнать дату проведения НМТ

Приглашение формируется в электронном виде и появляется в личном кабинете участника на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Чтобы его получить, нужно зайти в раздел с информацией о месте проведения тестирования и нажать опцию формирования PDF-документа. После этого система создает официальное приглашение, где уже указаны все детали: дата, время начала и адрес экзаменационного центра.

УЦОЯО подчеркивает, что именно этот документ является основным для допуска к тесту.

Нужно ли распечатывать приглашение на НМТ

Распечатывать приглашение не обязательно. При входе в экзаменационный центр достаточно показать электронную версию на телефоне.

В то же время организаторы советуют иметь и бумажную копию — на случай технических проблем с устройством или разряженного аккумулятора. Это дополнительная гарантия того, что участника допустят к тестированию без задержек.

После получения приглашения абитуриентам рекомендуют сразу проверить все данные и спланировать маршрут до пункта тестирования. Это критически важно, ведь даже незначительное опоздание может стать причиной недопуска к НМТ.

Организаторы также подчеркивают, что информацию о месте и дате теста не стоит разглашать из соображений безопасности.

