Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 27 марта 2026 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. Враг нанес 41 авиаудар, сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме того, враг задействовал для нанесения ударов 6176 дронов-камикадзе и осуществил 2765 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник совершил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица.
На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Новоосинового.
Фото: Генштаб/114 ОБр ТрО
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
