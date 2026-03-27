По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. Враг нанес 41 авиаудар, сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме того, враг задействовал для нанесения ударов 6176 дронов-камикадзе и осуществил 2765 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 27 марта 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник совершил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Новоосинового.

