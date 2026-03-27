Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 27 березня 2026 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Ворог завдав 41 авіаційного удару, скинув 136 керованих авіабомб. Крім того, ворог залучив для ураження 6176 дронів-камікадзе та здійснив 2765 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Ситуація в Україні на 27 березня 2026
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця.
На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Новоосинового.
Фото: Генштаб/114 ОБр ТрО
Джерело: Генштаб ВСУ, ISW
