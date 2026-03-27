Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Ворог завдав 41 авіаційного удару, скинув 136 керованих авіабомб. Крім того, ворог залучив для ураження 6176 дронів-камікадзе та здійснив 2765 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2026

Ситуація в Україні на 27 березня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Новоосинового.

Фото: Генштаб/114 ОБр ТрО

