Олешки на грани выживания: Украина обратилась в МККК и к РФ в связи с гуманитарным кризисом
В Олешках Херсонской области зафиксирован катастрофический дефицит воды, проблемы с электро- и газоснабжением, а также ограниченный доступ к медицинской помощи. Украинская сторона обратилась к МККК и РФ с требованием создать гуманитарный коридор.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Гуманитарная катастрофа в Олешках: что известно
По словам омбудсмена, город фактически находится на грани выживания.
В населенном пункте наблюдается острый дефицит питьевой воды, отсутствуют стабильные электро- и газоснабжение, а медицинская помощь остается ограниченной.
Местные жители вынуждены экономить воду и еду, а попытки доставить продукты часто заканчиваются срывами или становятся опасными для жизни из-за обстрелов.
Отмечается, что водители, пытающиеся доставить помощь, рискуют погибнуть из-за опасности на дорогах.
Обращение к МККК и РФ
Украинская сторона еще в начале месяца обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ и Международному комитету Красного Креста.
В обращении к российской стороне содержался призыв:
- обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц;
- соблюдать нормы международного гуманитарного права.
К МККК обратились с требованием:
- содействовать гуманитарному диалогу между сторонами;
- организовать безопасные маршруты эвакуации;
- обеспечить доступ гуманитарной помощи.
Несмотря на обращение, по состоянию на 27 марта 2026 года ситуация в городе остается критической и не улучшилась.
Украинская сторона подчеркивает, что в соответствии с Женевскими конвенциями государство-оккупант обязано обеспечивать гражданское население продовольствием, медицинскими средствами и содействовать доставке помощи.
В заявлении подчеркивается, что события в Олешках — это не просто последствия войны, а сознательные действия России против мирного населения.
Также отмечается, что международные организации должны более активно реагировать, ведь промедление обходится человеческими жизнями.
Напомним, что Олешки в Херсонской области находятся под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения — с 24 февраля 2022 года.
Тогда российская военная техника вошла в город утром, после чего оккупанты установили контроль, начали репрессии и уничтожение украинской символики.