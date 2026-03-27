В Олешках Херсонской области зафиксирован катастрофический дефицит воды, проблемы с электро- и газоснабжением, а также ограниченный доступ к медицинской помощи. Украинская сторона обратилась к МККК и РФ с требованием создать гуманитарный коридор.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Гуманитарная катастрофа в Олешках: что известно

По словам омбудсмена, город фактически находится на грани выживания.

В населенном пункте наблюдается острый дефицит питьевой воды, отсутствуют стабильные электро- и газоснабжение, а медицинская помощь остается ограниченной.

Местные жители вынуждены экономить воду и еду, а попытки доставить продукты часто заканчиваются срывами или становятся опасными для жизни из-за обстрелов.

Отмечается, что водители, пытающиеся доставить помощь, рискуют погибнуть из-за опасности на дорогах.

Обращение к МККК и РФ

Украинская сторона еще в начале месяца обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ и Международному комитету Красного Креста.

В обращении к российской стороне содержался призыв:

обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц;

соблюдать нормы международного гуманитарного права.

К МККК обратились с требованием:

содействовать гуманитарному диалогу между сторонами;

организовать безопасные маршруты эвакуации;

обеспечить доступ гуманитарной помощи.

Несмотря на обращение, по состоянию на 27 марта 2026 года ситуация в городе остается критической и не улучшилась.

Украинская сторона подчеркивает, что в соответствии с Женевскими конвенциями государство-оккупант обязано обеспечивать гражданское население продовольствием, медицинскими средствами и содействовать доставке помощи.

В заявлении подчеркивается, что события в Олешках — это не просто последствия войны, а сознательные действия России против мирного населения.

Также отмечается, что международные организации должны более активно реагировать, ведь промедление обходится человеческими жизнями.

Напомним, что Олешки в Херсонской области находятся под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения — с 24 февраля 2022 года.

Тогда российская военная техника вошла в город утром, после чего оккупанты установили контроль, начали репрессии и уничтожение украинской символики.

