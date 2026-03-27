В Виннице 30 марта 2026 года состоится региональное мероприятие Украинского женского конгресса Сила женщин. Винницкая область. В центре внимания – роль женского лидерства в общинах и его влияние на их устойчивость, развитие и способность реагировать на вызовы войны.

Об этом сообщает Украинский женский конгресс.

Украинский Женский Конгресс в Виннице: что известно о программе мероприятия

Соучредительница Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк отметила, что для Украинского Женского Конгресса важно поддерживать связь с регионами.

– Почему? Потому что именно там формируется женское лидерство, и смелость, и сила, и стойкость. И именно там женщинам так трудно пробиться сквозь стену стереотипов и даже поверить в себя, – отметила она.

Программа Конгресса построена как движение от личного к системному: от историй лидерства – к практическим кейсам развития общин и стратегическому видению будущего.

Участницы будут говорить о том, как возникает лидерство через опыт и вызовы, как оно работает на благо общины и как становится основой для долгосрочных изменений.

– Для нас важно постоянно выбирать новые локации, чтобы стимулировать лидерок разных областей к развитию и новым достижениям. Региональные УЖК уже проходили в Черкассах, Полтаве, Одессе, Львове, Кременчуге, Мариуполе и Ивано-Франковске, – сообщила соучредительница Украинского Женского Конгресса, народный депутат Украины Мария Ионова.

Отметим, что к работе Украинского женского конгресса Сила женщин. Винницкая область можно присоединиться онлайн, заполнив регистрационную форму.

– Женщины в общинах не просто участвуют в процессах. Они являются основой устойчивости общин. Необходимо, чтобы этот женский вклад был адекватно представлен и на уровне принятия решений, — отметила соучредительница и директор Украинского Женского Конгресса, народный депутат Украины (2014-2019) Светлана Войцеховская.

Украинский Женский Конгресс — это уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине. Он основан в 2017 году.

Благодаря деятельности Конгресса в Украине, в частности, был отменен запрет на 450 так называемых мужских профессий для женщин, принята гендерная квота на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности.

Украинский Женский Конгресс ежегодно проводит мероприятие в Киеве и серию специальных мероприятий в регионах Украины.

Генеральным партнером Конгресса является Благотворительный фонд МХП-Громада.

Мероприятие организовано при технической поддержке структуры ООН Женщины в Украине и финансовой поддержке правительства Дании.

Украинский Женский Конгресс Сила женщин. Винницкая область реализуется при поддержке проекта Феникс: Сила сообществ, который осуществляется Фондом Восточная Европа за счет средств Европейского Союза.

Мероприятие проходит при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине, а также Национального Демократического Института (НДИ).

Партнер Конгресса – Кондитерская корпорация ROSHEN.

Информационными партнерами Конгресса являются медиакомпания Starlight Media, телеканалы Прямый и 5 канал, онлайн-издания Украинская правда и Telegraf.ua.

