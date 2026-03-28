Бывшему министру аграрной политики и продовольствия Украины избрали меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога в сумме 63,7 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, речь идет о Николае Сольском, который занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины с 24 марта 2022 года по 14 мая 2024 года.

Кравченко добавил, что вчера экс-министру и двум его сообщникам сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Они пытались продать 7 тыс. тонн несуществующей кукурузы, подделав складские документы. На бумаге элеватор был заполнен урожаем кукурузы, но на самом деле он был пуст.

— Сегодня организатору схемы – бывшему министру аграрной политики и продовольствия Украины – избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 63,7 млн грн, — отметил генпрокурор.

По его словам, эта сумма соответствует размеру ущерба, понесенного потерпевшей стороной и подтвержденного экспертизой.

В отношении двух других участников схемы (директора агропредприятия и его технического руководителя) в суд направлено ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения: содержание под стражей или залог в размере 63,7 млн грн для каждого.

Напомним, 9 мая 2024 года Верховная Рада освободила Сольского от должности министра аграрной политики и продовольствия Украины из-за коррупционного скандала. Это решение поддержали 273 народных депутата.

Связанные темы:

