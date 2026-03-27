Сегодня, 27 марта, СБУ, Нацполиция и Офис генерального прокурора заявили, что раскрыли масштабную схему хищения государственных средств в одном из столичных вузов. Речь идет о Киевском университете культуры. Среди фигурантов — бывший ректор Михаил Поплавский.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Офиса генерального прокурора.

Хищение денег в киевском университете

По данным следствия, фигуранты подавали в Минобразования завышенное количество студентов, которые должны были учиться в университете в течение 2022–2024 годов. Речь идет о финансировании в рамках государственной программы Подготовка кадров высшими учебными заведениями и обеспечение деятельности их практических баз. За эти годы университет получил от государства более 760 млн грн на образовательный процесс.

Так, в официальные документы вносились недостоверные сведения о количестве студентов и преподавателей, что давало основания для необоснованного увеличения объемов финансирования.

Также проверяется информация о возможном включении в отчетность лиц, которые были связаны с частным учебным заведением и не имели права участвовать в указанной бюджетной программе.

Как установило расследование, участники схемы присвоили часть денег.

Правоохранители провели обыски на рабочих местах и по месту жительства фигурантов, где обнаружили документацию, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами хищения государственных денег.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обыски у Поплавского

Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, речь идет о Киевском университете культуры и искусств. Источники в правоохранительных органах сообщили, что правоохранители провели обыски и у бывшего ректора Киевского университета культуры Михаила Поплавского.

Источники BBC News Украина в правоохранительных органах сообщили, что Михаила Поплавского не задерживали и подозрение ему не сообщали. Также пока не было задержаний и других фигурантов.

10 февраля 2026 года стало известно, что Михаил Поплавский больше не является президентом Киевского университета культуры и искусств. Он занимал должность ректора этого вуза с 1996 года.

