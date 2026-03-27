В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении двум должностным лицам агропредприятия, бывшему народному депутату и экс-министру Министерства агропромышленного развития Украины.

Следствие считает их причастными к организации схемы фиктивной продажи кукурузы на 63,7 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Фиктивная продажа зерна на 63 млн грн: что известно

По его словам, в начале 2026 года должностные лица одного из агропредприятий Киевской области организовали схему фиктивной продажи кукурузы.

— Организатор схемы – экс-депутат и бывший министр Министерства агропромышленного развития Украины. Соорганизаторами и исполнителями стали директор агропредприятия и его технический руководитель, – сообщил генпрокурор.

Источник в правоохранительных органах сообщил Интерфакс-Украина, что речь идет о бывшем министре аграрной политики и продовольствия Украины Николае Сольском.

Он возглавлял ведомство с 24 марта 2022 года по 14 мая 2024 года.

По данным следствия, фигуранты заключили договор на поставку 7 тыс. тонн зерна урожая 2025 года.

Чтобы создать впечатление законности сделки, покупателю предоставили поддельные складские квитанции и акты приема-передачи.

В документах указывалось, что зерно находится на хранении на элеваторе продавца в Киевской области.

Однако проверка по государственным реестрам и привлечение профильных специалистов показали, что на момент подписания документов зерна на складе не было.

Кроме того, предприятие-продавец выдало складские документы на более чем 130 тыс. тонн продукции.

Этот объем более чем вдвое превышает реальную техническую мощность элеватора, которая составляет 60 тыс. тонн.

Экспертиза подтвердила, что потерпевшая сторона понесла убытки на сумму 63,7 млн грн.

Правоохранители провели 26 обысков в Киеве и Киевской области по местам проживания фигурантов и по адресам ведения бизнеса.

В ходе следственных действий изъяли финансовую документацию, цифровые носители информации и транспортные средства.

Фото: Руслан Кравченко

