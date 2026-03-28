Колишньому міністру аграрної політики та продовольства обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у сумі 63,7 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Як пише Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело, йдеться про Миколу Сольського, який обіймав посаду міністра аграрної політики та продовольства України з 24 березня 2022 року по 14 травня 2024-го.

Зараз дивляться

Кравченко додав, що вчора ексміністру та двом його спільникам повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 190 КК України.

Вони намагалися продати 7 тис. тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. На папері елеватор був заповнений врожаєм кукурудзи, але насправді він був порожнім.

– Сьогодні організатору схеми – колишньому міністру аграрної політики та продовольства України – обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 63,7 млн грн, – зазначив генпрокурор.

За його словами, ця сума відповідає об’єму збитків, що отримала потерпіла сторона та які були підтверджені експертизою.

Щодо двох інших учасників схеми (директора агропідприємства та його технічного керівника) до суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу: тримання під вартою або застава 63,7 млн грн для кожного.

Нагадаємо, 9 травня 2024 року Верховна Рада звільнила Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України через корупційний скандал. Це рішення підтримали 273 народні депутати.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.