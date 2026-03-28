На Александровском направлении морские пехотинцы отразили самый мощный штурм со стороны РФ с начала года
- За несколько часов боя были уничтожены десятки оккупантов.
Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ остановили массированный штурм российских войск на Александровском направлении, уничтожив технику и личный состав противника.
Об этом сообщили в 37-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС ВСУ.
Бой на Александровском направлении: что известно
Утром 28 марта российские войска предприняли масштабную попытку наступления в зоне ответственности украинских морпехов.
По данным военных, это была самая мощная атака на этом участке фронта с начала года.
Для штурма противник задействовал тяжелую бронированную технику и значительное количество личного состава.
Благодаря слаженным действиям украинских подразделений наступление удалось остановить.
По состоянию на 14:00 ситуацию полностью стабилизировали, а попытки прорыва — отбили.
По информации военных, только за первую половину суток потери российских войск превысили совокупные показатели предыдущих трех дней боев на этом направлении.
В ходе боя уничтожено 27 оккупантов, еще один ранен. Кроме того, уничтожен один танк, поражены два квадроцикла и два мотоцикла.
В настоящее время украинские военные полностью контролируют ситуацию на этом направлении.
Подразделения продолжают удерживать позиции и отражать попытки продвижения врага.