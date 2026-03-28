Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ остановили массированный штурм российских войск на Александровском направлении, уничтожив технику и личный состав противника.

Об этом сообщили в 37-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС ВСУ.

Бой на Александровском направлении: что известно

Утром 28 марта российские войска предприняли масштабную попытку наступления в зоне ответственности украинских морпехов.

По данным военных, это была самая мощная атака на этом участке фронта с начала года.

Для штурма противник задействовал тяжелую бронированную технику и значительное количество личного состава.

Благодаря слаженным действиям украинских подразделений наступление удалось остановить.

По состоянию на 14:00 ситуацию полностью стабилизировали, а попытки прорыва — отбили.

По информации военных, только за первую половину суток потери российских войск превысили совокупные показатели предыдущих трех дней боев на этом направлении.

В ходе боя уничтожено 27 оккупантов, еще один ранен. Кроме того, уничтожен один танк, поражены два квадроцикла и два мотоцикла.

В настоящее время украинские военные полностью контролируют ситуацию на этом направлении.

Подразделения продолжают удерживать позиции и отражать попытки продвижения врага.

