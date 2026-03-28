Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ зупинили масований штурм російських військ на Олександрівському напрямку, знищивши техніку та особовий склад противника.

Про це повідомили у 37-й окремій бригаді морської піхоти ВМС ЗСУ.

Бій на Олександрівському напрямку: що відомо

Вранці 28 березня російські війська здійснили масштабну спробу наступу в зоні відповідальності українських морпіхів.

За даними військових, це була найпотужніша атака на цій ділянці фронту з початку року.

Для штурму противник залучив важку броньовану техніку та значну кількість особового складу.

Завдяки злагодженим діям українських підрозділів наступ вдалося зупинити.

Станом на 14:00 ситуацію повністю стабілізували, а спроби прориву — відбили.

За інформацією військових, лише за першу половину доби втрати російських військ перевищили сумарні показники попередніх трьох днів боїв на цьому напрямку.

У ході бою знищено 27 окупантів, ще одного поранено. Крім того, знищено один танк, уражено два квадроцикли та два мотоцикли.

Наразі українські військові повністю контролюють ситуацію на напрямку.

Підрозділи продовжують утримувати позиції та відбивати спроби просування ворога.

