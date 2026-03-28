За последние сутки Силы обороны на фронте уничтожили не менее 1300 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в войне на 28 марта 2026

личного состава – около 1 294 470 (+1 300) человек,

танков – 11 812 (+4) шт.,

боевых бронированных машин – 24 297 (+10) шт.,

артиллерийских систем – 38 936 (+73) шт.,

РСЗО – 1 707 (+7) шт.,

средств ПВО – 1 337 шт.,

самолетов – 435 шт.,

вертолетов – 350 шт.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 202 112 (+1 501) шт.,

крылатых ракет – 4 491 шт.,

кораблей / катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 85 796 (+227) ед.,

специальной техники – 4 105 (+5) ед.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по трем районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1494-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

