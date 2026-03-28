Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 28 марта: ВСУ уничтожили 1300 оккупантов и 94 единицы тяжелой техники
За последние сутки Силы обороны на фронте уничтожили не менее 1300 российских военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага в войне на 28 марта 2026
- личного состава – около 1 294 470 (+1 300) человек,
- танков – 11 812 (+4) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 297 (+10) шт.,
- артиллерийских систем – 38 936 (+73) шт.,
- РСЗО – 1 707 (+7) шт.,
- средств ПВО – 1 337 шт.,
- самолетов – 435 шт.,
- вертолетов – 350 шт.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 202 112 (+1 501) шт.,
- крылатых ракет – 4 491 шт.,
- кораблей / катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 85 796 (+227) ед.,
- специальной техники – 4 105 (+5) ед.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по трем районам сосредоточения личного состава оккупантов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1494-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
