Правительство Великобритании объявило о выделении дополнительных 100 млн фунтов стерлингов (около 115 млн евро) на укрепление противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании.

Великобритания выделяет средства на ПВО для Украины: что известно

Финансирование будет оперативно направлено на укрепление украинской ПВО, в частности для лучшей защиты военных на передовой и критической инфраструктуры от воздушных атак России.

Сейчас смотрят

В британском правительстве подчеркивают, что этот пакет помощи является частью более масштабной поддержки.

С учетом новых средств общая сумма помощи на противовоздушную оборону Украины от Великобритании за последние два месяца достигла 600 млн фунтов стерлингов (примерно €691 млн).

— Украина продолжает мужественно защищаться от жестоких атак Путина… Это обеспечит Украину жизненно важной противовоздушной обороной для защиты гражданского населения, — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Что входит в предыдущие пакеты

Правительство уточнило, что новое финансирование основано на пакете помощи в размере 500 млн фунтов стерлингов, объявленном в феврале на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В частности, тогда предполагалось:

150 млн фунтов стерлингов на инициативу НАТО PURL;

поставка перехватчиков для систем ПВО;

более 1000 легких многоцелевых ракет (LMM), изготовленных в Белфасте.

Европейский Союз ранее заявил, что найдет способы выплатить Украине обещанный кредит в размере €90 млрд, несмотря на сопротивление Венгрии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.