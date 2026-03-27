Великобритания выделит €115 млн на укрепление ПВО в Украине
Правительство Великобритании объявило о выделении дополнительных 100 млн фунтов стерлингов (около 115 млн евро) на укрепление противовоздушной обороны Украины.
Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании.
Великобритания выделяет средства на ПВО для Украины: что известно
Финансирование будет оперативно направлено на укрепление украинской ПВО, в частности для лучшей защиты военных на передовой и критической инфраструктуры от воздушных атак России.
В британском правительстве подчеркивают, что этот пакет помощи является частью более масштабной поддержки.
С учетом новых средств общая сумма помощи на противовоздушную оборону Украины от Великобритании за последние два месяца достигла 600 млн фунтов стерлингов (примерно €691 млн).
— Украина продолжает мужественно защищаться от жестоких атак Путина… Это обеспечит Украину жизненно важной противовоздушной обороной для защиты гражданского населения, — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
Что входит в предыдущие пакеты
Правительство уточнило, что новое финансирование основано на пакете помощи в размере 500 млн фунтов стерлингов, объявленном в феврале на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
В частности, тогда предполагалось:
- 150 млн фунтов стерлингов на инициативу НАТО PURL;
- поставка перехватчиков для систем ПВО;
- более 1000 легких многоцелевых ракет (LMM), изготовленных в Белфасте.
Европейский Союз ранее заявил, что найдет способы выплатить Украине обещанный кредит в размере €90 млрд, несмотря на сопротивление Венгрии.