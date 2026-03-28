Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 28 березня: ЗСУ знищили 1300 окупантів та 94 одиниці важкої техніки
Втрати ворога у війні на 28 березня 2026
- особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб,
- танків – 11 812 (+4) од.,
- бойових броньованих машин – 24 297 (+10) од.,
- артилерійських систем – 38 936 (+73) од.,
- РСЗВ – 1 707 (+7) од.,
- засобів ППО – 1 337 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 202 112 (+1 501) од.,
- крилатих ракет – 4 491 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 796 (+227) од.,
- спеціальної техніки – 4 105 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1494-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
