Втрати ворога у війні на 28 березня 2026

особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб,

танків – 11 812 (+4) од.,

бойових броньованих машин – 24 297 (+10) од.,

артилерійських систем – 38 936 (+73) од.,

РСЗВ – 1 707 (+7) од.,

засобів ППО – 1 337 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 202 112 (+1 501) од.,

крилатих ракет – 4 491 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 85 796 (+227) од.,

спеціальної техніки – 4 105 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1494-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

