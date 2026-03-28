Втрати ворога у війні на 28 березня 2026

  • особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб,
  • танків – 11 812 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 297 (+10) од.,
  • артилерійських систем – 38 936 (+73) од.,
  • РСЗВ – 1 707 (+7) од.,
  • засобів ППО – 1 337 од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 350 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 202 112 (+1 501) од.,
  • крилатих ракет – 4 491 од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 85 796 (+227) од.,
  • спеціальної техніки – 4 105 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1494-ту добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

