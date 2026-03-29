Ночью 29 марта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по базе российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командир 414-й отдельной бригады БпС ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

Атака на российские РСЗО в Крыму

По его словам, удар нанесли операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем по базе РСЗО БМ-30 в районе населенного пункта Совхозне.

В результате атаки уничтожено как минимум три реактивные системы залпового огня калибра 300 мм — Смерч или их модернизированный вариант Торнадо-С, а также самоходную транспортно-зарядную машину.

Кроме того, украинские дроны поразили цистерны с топливом вблизи Новосвитовки на временно оккупированной территории Луганской области.

Операция была проведена во взаимодействии с разведкой Службы безопасности Украины и при координации Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Смерч — это советская РСЗО, которая использует неуправляемые реактивные снаряды с дальностью до 70–90 км. Торнадо-С — более современная система с автоматизированным наведением и спутниковой навигацией, способная поражать цели на расстоянии до 120 км.

