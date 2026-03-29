Вночі на 29 березня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили базу російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив командир 414 окремої бригади БпС ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

За його словами, удару завдали оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем по базі РСЗВ БМ-30 у районі населеного пункту Совхозне.

У результаті атаки знищено щонайменше три реактивні системи залпового вогню калібру 300 мм — Смерч або їх модернізований варіант Торнадо-С, а також самохідну транспортно-заряджальну машину.

Крім того, українські дрони уразили цистерни з пальним поблизу Новосвітлівки на тимчасово окупованій території Луганської області.

Операцію провели у взаємодії з розвідкою Служби безпеки України та за координації Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Смерч є радянською РСЗВ, яка використовує некеровані реактивні снаряди з дальністю до 70–90 км. Натомість Торнадо-С — сучасніша система з автоматизованим наведенням і супутниковою навігацією, здатна уражати цілі на відстані до 120 км.

