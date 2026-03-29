Российская Федерация не сбавляет обороты в войне против Украины и при этом еще и открыто стремится затянуть другую войну, что приводит к глобальной дестабилизации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Атаки на Украину: реакция Зеленского

По словам президента, только за эту неделю РФ запустила по Украине более 3000 ударных дронов, и значительная часть из них — это иранские «Шахеды». Также враг атаковал населенные пункты более чем 1450 управляемыми авиационными бомбами и еще 40 ракетами различных типов.

— По Украине бьют фактически такие же ударные дроны, как и по странам Ближнего Востока и региона Персидского залива. Против нас баллистика применяется так же цинично, как и против партнеров. Дестабилизация мировых рынков и блокирование морских путей не оставили без последствий ни одну страну. Мы вносим свой вклад в обеспечение безопасности, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отмечает, что для мира очень важно не терять время и возможности. Нужны четкие и скоординированные усилия, чтобы защитить жизни и остановить войны.

Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина и партнеры должны строить совместные и современные системы защиты. Также развивать совместное производство современного и эффективного оружия.

По его словам, объединение возможностей необходимо для того, чтобы в Европе, на Ближнем Востоке и во всем мире можно было жить в мире.

В Киеве на этой неделе также прогремела серия мощных взрывов во время российской атаки с беспилотниками.

Также Львов подвергся атаке ударными дронами, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1490-е сутки.

