В Киеве прогремела серия мощных взрывов днем во вторник, 24 марта. Российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками.

Взрывы в Киеве 24 марта 2026: какие последствия

Об взрывах в Киеве сообщили украинские журналисты с места событий.

В столице звучит воздушная тревога из-за угрозы со стороны российских ударных дронов, уточнили в Киевской городской военной администрации.

Жителей Киева и гостей столицы призвали направляться в укрытия и находиться там до окончания воздушной тревоги.

– Воздушная атака продолжается. Опасность остается высокой. Оставайтесь в укрытиях, – говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1490-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

