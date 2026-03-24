Взрывы в Киеве: столица под атакой дронов
В Киеве прогремела серия мощных взрывов днем во вторник, 24 марта. Российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками.
Взрывы в Киеве 24 марта 2026: какие последствия
Об взрывах в Киеве сообщили украинские журналисты с места событий.
В столице звучит воздушная тревога из-за угрозы со стороны российских ударных дронов, уточнили в Киевской городской военной администрации.
Жителей Киева и гостей столицы призвали направляться в укрытия и находиться там до окончания воздушной тревоги.
– Воздушная атака продолжается. Опасность остается высокой. Оставайтесь в укрытиях, – говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1490-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
