Російська Федерація не зменшує обертів війни проти України та при цьому ще й відверто вкладається в затягування іншої війни, що призводить до глобальної дестабілізації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Атаки на Україну: реакція Зеленського

За словами президента, тільки за цей тиждень РФ запустила по Україні понад 3000 ударних дронів, і значна частина з яких – це іранські Шахеди. Також ворог атакував громади понад 1450 керованими авіаційними бомбами та ще 40 ракетами різних типів.

— По Україні б’ють фактично такі ж ударні дрони, що й по країнах Близького Сходу й регіону Затоки. Проти нас балістика застосовується так само цинічно, як і проти партнерів. Дестабілізація світових ринків та блокування морських шляхів не залишили без наслідків жодну країну. Ми робимо свій внесок у гарантування безпеки, — наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважує, що для світу дуже важливо не втрачати часу та можливості. Потрібні чіткі та скоординовані зусилля, щоб захистити життя та зупинити війни.

Володимир Зеленський наголошує, що Україна та партнери повинні будувати спільні й сучасні системи захисту. Також розвивати спільні виробництва сучасної та ефективної зброї.

За його словами, об’єднання можливостей необхідне для того, щоб в Європі і на Близькому Сході та й по всьому світу можна було жити в мирі.

