Во вторник, 24 марта, во Львове слышны взрывы, работает противовоздушная оборона (ПВО).

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Взрывы во Львове 24 марта: что известно

Андрей Садовый призвал горожан оставаться в безопасных местах и не снимать работу ПВО на видео.

– Внимание! Еще один Шахед в направлении Львова! – написал мэр.

Также он опубликовал фото с места пожара, где упал вражеский дрон. Предварительно, повреждено наследие ЮНЕСКО, сообщил руководитель ОВА Максим Козицкий.

Telegram-канал monitor тем временем сообщает, что в направлении Львова летят четыре беспилотника.

Позже Козицкий сообщил о как минимум двух тяжелораненых и высокой угрозе удара беспилотников.

– Прилет в Сыхове. Горит многоэтажка. Угроза по-прежнему высока, – добавил он.

Мэр Львова уточнил, что речь идет о жилом доме на проспекте Червоной Калины.

В 16:53 стало известно о третьей локации во Львове — в начале улицы Бандеры обнаружены обломки, сообщают Садовый и Козицкий.

По информации Козицкого, в результате атаки вражеских беспилотников во Львове возникли пожары в жилых домах на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и улице Червоной Калины; пожар также зафиксирован в частном доме в селе Серники Бибрской территориальной общины.

– По предварительным данным, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии. Информация обновляется. Оставайтесь в укрытиях до отбоя! – рассказал он.

Между тем мэр Садовый добавил, что среди пострадавших – 51-летняя женщина с минно-взрывной травмой нижних конечностей, которую доставила полиция.

Еще один пациент обратился в травмпункт самостоятельно, у него ссадины и ушибы.

Жителей и гостей Львовщины предупреждают, что в воздушном пространстве области находятся еще как минимум два вражеских беспилотника и работает ПВО.

Один из ударов зафиксирован в центре города рядом с храмом святого Андрея. По предварительным данным, в результате удара разрушен дом, в котором находились магазин, кафе и жилые квартиры на втором и третьем этажах.

Напомним, в полдень в Киеве прогремела серия мощных взрывов.

Также 24 марта прогремели взрывы в Днепре, повреждено многоэтажное здание, пострадали более десятка человек.

Фото: Андрей Садовый

