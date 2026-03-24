Взрывы во Львове: по меньшей мере семь человек ранены, в городе горят здания
Во вторник, 24 марта, во Львове слышны взрывы, работает противовоздушная оборона (ПВО).
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Взрывы во Львове 24 марта: что известно
Андрей Садовый призвал горожан оставаться в безопасных местах и не снимать работу ПВО на видео.
– Внимание! Еще один Шахед в направлении Львова! – написал мэр.
Также он опубликовал фото с места пожара, где упал вражеский дрон. Предварительно, повреждено наследие ЮНЕСКО, сообщил руководитель ОВА Максим Козицкий.
Telegram-канал monitor тем временем сообщает, что в направлении Львова летят четыре беспилотника.
Позже Козицкий сообщил о как минимум двух тяжелораненых и высокой угрозе удара беспилотников.
– Прилет в Сыхове. Горит многоэтажка. Угроза по-прежнему высока, – добавил он.
Мэр Львова уточнил, что речь идет о жилом доме на проспекте Червоной Калины.
В 16:53 стало известно о третьей локации во Львове — в начале улицы Бандеры обнаружены обломки, сообщают Садовый и Козицкий.
По информации Козицкого, в результате атаки вражеских беспилотников во Львове возникли пожары в жилых домах на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и улице Червоной Калины; пожар также зафиксирован в частном доме в селе Серники Бибрской территориальной общины.
– По предварительным данным, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии. Информация обновляется. Оставайтесь в укрытиях до отбоя! – рассказал он.
Между тем мэр Садовый добавил, что среди пострадавших – 51-летняя женщина с минно-взрывной травмой нижних конечностей, которую доставила полиция.
Еще один пациент обратился в травмпункт самостоятельно, у него ссадины и ушибы.
Жителей и гостей Львовщины предупреждают, что в воздушном пространстве области находятся еще как минимум два вражеских беспилотника и работает ПВО.
Один из ударов зафиксирован в центре города рядом с храмом святого Андрея. По предварительным данным, в результате удара разрушен дом, в котором находились магазин, кафе и жилые квартиры на втором и третьем этажах.
Напомним, в полдень в Киеве прогремела серия мощных взрывов.
Также 24 марта прогремели взрывы в Днепре, повреждено многоэтажное здание, пострадали более десятка человек.
Фото: Андрей Садовый