В Украине успешно завершили двухмесячное тестирование модуля Target Hub, который теперь внедряют на всей зоне ответственности группировки Курск. Система решает критическую проблему координации огня между различными подразделениями и устраняет бюрократические задержки, которые ранее могли длиться до трех суток.

Цифровой сервис Target Hub

Как сообщает 8 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, группировка войск Курск первой полноценно внедрила модуль Target Hub в систему ситуационной осведомленности Delta.

Отмечается, что система решает критическую проблему координации огня между различными подразделениями и устраняет бюрократические задержки, которые ранее могли длиться до трех суток.

– Как было раньше: обнаружил цель, но не можешь ее сам уничтожить – нужно писать распоряжение, согласовывать, передавать по цепочке наверх, а затем ждать решения. Иногда процесс занимал до трех суток, за которые цель могла просто исчезнуть, – говорится в сообщении.

Благодаря единой цифровой экосистеме командиры получили инструмент, позволяющий классифицировать цели и назначать исполнителей в режиме реального времени, минимизируя риск человеческой ошибки и лишних затрат боеприпасов.

– Все работает в одном интерфейсе. Оператор фиксирует цель глазами разведчиков, сразу видит, какое подразделение и чем может ее немедленно поразить, мгновенно передает команду на уничтожение. Без кучи бумаг, телефонных согласований и потраченных впустую часов, – отметили в 8 корпусе ДШВ.

Внедрение модуля обеспечивает ряд стратегических преимуществ: от оперативного создания и классификации целей до автоматического назначения исполнителей и четкой приоритезации объектов для поражения.

Благодаря Target Hub решена проблема двойных атак: система координирует действия различных групп так, чтобы они не тратили снаряды на одну и ту же цель, что существенно повышает общую эффективность.

Система значительно улучшает взаимодействие подразделений и смежных бригад при управлении огнем. Использование единого цифрового пространства минимизирует влияние человеческого фактора и снижает риск потери информации.

Инициатором внедрения Target Hub выступило командование 8 корпуса ДШВ. В течение двух месяцев систему адаптировали к реалиям на Северо-Слобожанском направлении.

Над усовершенствованием модуля совместно работали специалисты Центра инноваций Минобороны (ЦИРОТ) в составе отряда 5 Центр ISTAR вместе с группой цифрового развития штаба корпуса.

Благодаря непосредственным предложениям бойцов систему удалось сделать максимально удобной и эффективной для боевой работы. Сейчас Target Hub масштабируют на всю зону ответственности группировки Курск, где он уже функционирует на оперативном уровне.

Успешные результаты 8 корпуса ДШВ уже привлекли внимание других подразделений ВСУ. Командование заявляет о полной готовности стать базой для развертывания этой технологии в масштабах всех Сил обороны Украины.

