В Україні успішно завершили двомісячне тестування модуля Target Hub, який тепер масштабують на всю зону відповідальності угруповання Курськ. Система вирішує критичну проблему координації вогню між різними підрозділами та усуває бюрократичні затримки, які раніше могли тривати до трьох діб.

Як повідомляє 8 корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил України, угруповання військ Курськ першим повноцінно запровадило модуль Target Hub у системі ситуативної обізнаності Delta.

– Як було раніше: виявив ціль, але не можеш її сам знищити – треба писати розпорядження, узгоджувати, передавати через ланцюжок нагору, а тоді чекати рішення. Іноді процес забирав до трьох діб, за які ціль могла просто зникнути, – йдеться у повідомленні.

Завдяки єдиній цифровій екосистемі командири отримали інструмент, що дозволяє класифікувати цілі та призначати виконавців у режимі реального часу, мінімізуючи ризик людської помилки та зайвих витрат боєприпасів.

– Все працює в одному інтерфейсі. Оператор фіксує ціль очима розвідників, одразу бачить, який підрозділ і чим може її негайно вразити, миттєво передає команду на знищення. Без купи паперів, телефонних узгоджень і змарнованих годин, – зазначили у 8 корпусі ДШВ.

Запровадження модуля забезпечує низку стратегічних переваг: від оперативного створення та класифікації цілей до автоматизованого призначення виконавців і чіткої пріоритезації об’єктів для ураження.

Завдяки Target Hub розв’язано проблему подвійних атак: система координує дії різних груп так, щоб вони не витрачали снаряди на одну й ту саму ціль, що суттєво підвищує загальну ефективність.

Система значно покращує взаємодію підрозділів і суміжних бригад під час управління вогнем. Використання єдиного цифрового простору мінімізує вплив людського фактора та зменшує ризик втрати інформації.

Ініціатором впровадження Target Hub виступило командування 8 корпусу ДШВ. Протягом двох місяців систему адаптували до реалій на Північно-слобожанському напрямку.

Над вдосконаленням модуля спільно працювали фахівці Центру інновацій Міноборони (ЦІРОТ) у складі загону 5 Центр ISTAR разом з групою цифрового розвитку штабу корпусу.

Завдяки безпосереднім пропозиціям бійців систему вдалося зробити максимально зручною та ефективною для бойової роботи. Наразі Target Hub масштабують на всю зону відповідальності угруповання Курськ, де він уже функціонує на оперативному рівні.

Успішні результати 8 корпусу ДШВ вже привернули увагу інших підрозділів ЗСУ. Командування заявляє про повну готовність стати базою для розгортання цієї технології у масштабах усіх Сил оборони України.

