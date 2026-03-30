Через невисокі пенсії багато пенсіонерів змушені продовжувати працювати, щоб мати змогу оплатити комунальні послуги, придбати ліки та продукти харчування. Пенсіонери в Україні, які працюють, як і інші громадяни, зобов’язані сплачувати податки зі своїх доходів.

Факти ICTV дізнавалися, які податки платить пенсіонер, який працює, в Україні у 2026 році та чи відрізняються вони від податків інших працівників.

Які податки сплачують пенсіонери, які працюють, у 2026 році

Ставки податків для пенсіонерів, які працюють, не відрізняються від податків, які сплачують інші громадяни. Вони становлять:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;

військовий збір (ВЗ) – 5%.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) застосовується до більшості видів доходів громадян, зокрема:

заробітної плати;

стипендій;

заохочувальних виплат;

виплат за договорами цивільно-правового характеру.

Ставка податку становить 18% від отриманого доходу.

Податки пенсіонерам, які працюють: приклад розрахунків

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) становить 18% від зарплати.

Отже, сума ПДФО буде 10 000 грн * 0.18 = 1 800 грн.

Військовий збір становить 5% від зарплати.

Отже, сума військового збору буде 10 000 грн * 0.05 = 500 грн.

Загальна сума податків з пенсіонера, який працює, що будуть утримані із зарплати 10 000 грн, становить 1 800 грн (ПДФО) + 500 грн (військовий збір) = 2 300 грн. На руки пенсіонер отримає 7 700 грн.

Який податок знімають із пенсії пенсіонерів, які працюють

В Україні пенсії підлягають оподаткуванню, проте не всі. Виключення становлять пенсії, розмір яких не перевищує трьох мінімальних заробітних плат на місяць.

У 2026 році мінімальна заробітна плата становить — 8 647 грн. Тобто пенсії до 25 941 грн не оподатковуються.

У випадку, коли людина окрім пенсії має інші джерела доходу, такі як заробітна плата, дохід від оренди житла, дивіденди тощо — усі ці доходи підсумовуються. Якщо ж загальна сума перевищує встановлений ліміт у 25 941 гривень, на неї нараховується податок у розмірі 15% або 20%. Розмір податку залежить від суми доходу: чим більший дохід, тим вища ставка податку.

Варто зазначити, що податок на пенсію в Україні стосується лише великих пенсій. Більшість пенсіонерів не підпадають під це оподаткування, оскільки мінімальна пенсія у 2026 році становить 2 595 гривню.

Пов'язані теми:

