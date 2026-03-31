Во Львове собрались более 50 министров культуры, послов и дипломатов европейских стран, прибывших на так называемый культурный Рамштайн.

Об этом сообщают мэр Львова Андрей Садовый и Министерство культуры Украины.

Министры, послы и дипломаты стран ЕС во Львове

Как сообщили в Минкультуре, по итогам международной конференции Сотрудничество ради устойчивости во Львове удалось собрать около 100 млн грн новой поддержки, заключить новые международные соглашения и запустить совместные проекты.

На мероприятии собрались 40 иностранных делегаций, возглавляемых, в частности, 10 министрами культуры европейских государств, дипломатами, представителями ЮНЕСКО и других международных партнеров, чтобы обсудить поддержку украинской культуры в условиях войны.

По информации Минкульта, они работали над конкретными шагами: как сохранить наследие и построить модель долгосрочного развития.

Как отметил мэр Львова, более 50 министров культуры, послов и дипломатов европейских стран приехали, чтобы увидеть собственными глазами последствия последних ударов. Он рассказал, что разрушения затронули наследие ЮНЕСКО еще на прошлой неделе.

– Это не о политике. Это о ценностях. Россия не имеет никакого права оставаться членом ЮНЕСКО. Когда уничтожаешь культуру – не можешь быть частью организации, которая ее защищает, – утверждает Садовый.

Как рассказали в Минкульте, Нидерланды выделят Украине €1 млн на поддержку сектора культуры, Великобритания — 250 тыс. фунтов, Люксембург — €350 тыс. Также комиссар ЕС по вопросам справедливости между поколениями, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф сообщил о выделении €250 тыс. на Team Europe.

В то же время ЮНЕСКО в рамках Второго протокола Гаагской конвенции предоставит $60 тыс. на защиту культурного наследия, отметила глава Минкульта Украины Татьяна Бережная.

Кроме того, Минкульт подписал меморандум о сотрудничестве с Испанией в области культурной политики и проектов восстановления. К мероприятию присоединились новые участники: Люксембург, Фонд Восточная Европа, Португалия, Фландрия и Австрия.

Татьяна Бережная обратила внимание на трансформацию подходов Украины: от хаотичных решений 2022 года к формированию целостной системы. Она отметила, что этот процесс основан на цифровизации, четких протоколах эвакуации, международной поддержке и признании культуры неотъемлемой частью национальной безопасности.

Она также подчеркнула, что именно зарубежная поддержка стала тем ресурсом, который позволяет украинской культуре не просто выживать, но и активно обновляться во время войны.

По ее словам, с момента полномасштабного вторжения повреждениям подверглись 1707 памятников культуры и 2503 объекта профильной инфраструктуры, однако 513 из них не подлежат восстановлению из-за полного уничтожения.

Фото: Андрей Садовый, Министерство культуры Украины

