В понедельник, 24 марта, Россия нанесла удары по центральной части Львова. В результате атаки повреждения получили объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО — ансамбль Бернардинского монастыря.

Украина требует от генерального директора ЮНЕСКО реакции на это преступление россиян, заявил глава МИД Андрей Сибига.

— Россия жестоко обстреляла центральную часть Львова — города, имеющего исключительную культурную ценность и входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — отметил министр.

Он добавил, что повреждения получили объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Под обстрел попал не только центр города, но и жилые районы Львова.

Сейчас смотрят

— Я призываю генерального директора ЮНЕСКО немедленно и самым решительным образом отреагировать на это преступление, — подчеркнул Сибига.

Глава МИД отметил, что Украина использует все имеющиеся механизмы для защиты своего культурного наследия и обеспечения привлечения виновных к ответственности.

Министр призвал наказать Россию за нарушение международного права.

— Россия поступает точно так же, как иранский режим на Ближнем Востоке, но в самом сердце Европы. Россия подтверждает свой статус террористического государства. И именно так с ней и нужно обращаться — с помощью силы, а не слабости, и усиливая давление на всех фронтах, — заявил Сибига.

Позже в эфире телемарафона Андрей Сибига сообщил, что МИД договорился с экспертами ЮНЕСКО о визите во Львов, чтобы зафиксировать разрушения и оценить нанесенный россиянами ущерб.

— Россия не просто нанесла удар по зданиям в центре Львова. Это удар по всемирному наследию ЮНЕСКО. Удар непосредственно по ЮНЕСКО как организации. Удар по всем в мире, кому небезразлично культурное наследие. Требуем решительной реакции, — заявил он.

Он также обратился к организаторам Венецианской биеннале, в которой Россия впервые с начала полномасштабного вторжения примет участие в 2026 году.

Министр подчеркнул, что возвращение России на один из самых престижных художественных форумов выглядит особенно цинично на фоне атаки на Львов, в результате которой оккупанты повредили объект культурного наследия ЮНЕСКО.

— Не отводите взгляд. Это уродливое лицо варварской России — разрушенный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в охраняемом центре Львова. Это варварство, которое вы хотите нормализовать на Биеннале. Опомнитесь, — заявил Сибига.

Напомним, 24 марта российские оккупанты нанесли удары дронами по центру Львова. В результате атаки пострадали объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и жилые дома. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что по состоянию на вечер в результате атаки РФ пострадали 22 человека.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.