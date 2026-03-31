У Львові зібралися понад 50 міністрів культури, послів і дипломатів європейських країн, які приїхали на так званий культурний Рамштайн.

Про це повідомляють мер Львова Андрій Садовий та Міністерство культури України.

Міністри, посли і дипломати країн ЄС у Львові

Як розповіли у Мінкультурі, за результатами міжнародної конференції Співпраця заради стійкості у Львові вдалося зібрати близько 100 млн грн нової підтримки, отримати нові міжнародні домовленості та здійснити запуск спільних проєктів.

Зараз дивляться

На заході зібралися 40 іноземних делегацій, очолюваних, зокрема, 10 міністрами культури європейських держав, дипломатами, ЮНЕСКО та інших міжнародних партнерів навколо підтримки української культури в умовах війни.

За інформацією Мінкульту, вони працювали над конкретними кроками: як вберегти спадщину та побудувати модель довгострокового розвитку.

Як зазначив мер Львова, понад 50 міністрів культури, послів і дипломатів європейських країн приїхали, щоб побачити на власні очі наслідки останніх ударів. Він розповів, що руйнування зачепили спадщину ЮНЕСКО ще минулого тижня.

– Це не про політику. Це про цінності. Росія не має жодного права залишатися членом ЮНЕСКО. Коли знищуєш культуру – не можеш бути частиною організації, яка її захищає, – стверджує Садовий.

Як розповіли у Мінкульті, Нідерланди виділять Україні €1 млн на підтримку сектору культури, Велика Британія – 250 тис. фунтів, Люксембург – €350 тис. Також комісар ЄС із питань справедливості між поколіннями, молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф повідомив про €250 тис. на Team Europe.

Водночас ЮНЕСКО у межах Другого протоколу Гаазької конвенції надасть $60 тис. на захист культурної спадщини, зазначила очільниця Мінкульту України Тетяна Бережна.

Крім цього, Мінкульт підписав меморандум про співпрацю з Іспанією щодо культурної політики та проєктів відновлення. До заходу долучилися нові учасники: Люксембург, Фонд Східна Європа, Португалія, Фландрія та Австрія.

Тетяна Бережна звернула увагу на трансформацію підходів України: від хаотичних рішень 2022 року до формування цілісної системи. Вона зауважила, що цей процес базується на цифровізації, чітких протоколах евакуації, міжнародній підтримці та визнанні культури невіддільною частиною національної безпеки.

Вона також наголосила, що саме закордонна підтримка стала тим ресурсом, що дає змогу українській культурі не просто виживати, а й активно оновлюватися під час війни.

За її словами, з моменту повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнали 1707 пам’яток культури та 2503 об’єкти профільної інфраструктури, проте 513 із них не підлягають відновленню через повне знищення.

Фото: Андрій Садовий, Міністерство культури України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.