С февраля 2022 года Украина получила от Европейского Союза и государств-членов более €193 млрд.

Это помогло стране выстоять во время полномасштабной войны, противостоять российской агрессии и двигаться по пути реформ.

Об этом сообщила в Facebook премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Помощь ЕС Украине с начала полномасштабной войны

— Для Украины важны международная поддержка и как можно более быстрое разблокирование кредита ЕС. Это вопрос нашего оборонного планирования и устойчивости страны в условиях военных угроз, – отметила Свириденко.

Она добавила, что Украина готова делиться с партнерами опытом обеспечения работы энергосистемы во время войны.

— Мы начали подготовку к следующему отопительному сезону уже сейчас и перестраиваем энергетическую систему страны в рамках планов устойчивости регионов. Энергетика – сфера, в которой мы должны углублять сотрудничество с европейскими партнерами и вместе укреплять энергетическую независимость, – подчеркнула премьер-министр.

Глава правительства добавила, что Украина включит итоговые ориентиры по всем кластерам в Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС, принятие которой ожидается в ближайшее время.

По её словам, работа по внедрению необходимых реформ продолжается.

Свириденко приняла участие в выездном неформальном заседании Совета ЕС по иностранным делам в Киеве, где поблагодарила европейских партнеров за поддержку Украины.

Напомним, сегодня во время визита в Киев глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС предоставит Украине дополнительные €80 млн за счет доходов от замороженных активов РФ.

