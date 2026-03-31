Свириденко заявила, что с февраля 2022 года Украина получила от ЕС €193 млрд
- С февраля 2022 года Украина получила от ЕС и государств-членов более €193 млрд помощи, сообщила Юлия Свириденко.
- По её словам, для Украины крайне важны международная поддержка и скорейшее разблокирование кредита ЕС для обеспечения оборонного планирования и устойчивости страны.
С февраля 2022 года Украина получила от Европейского Союза и государств-членов более €193 млрд.
Это помогло стране выстоять во время полномасштабной войны, противостоять российской агрессии и двигаться по пути реформ.
Об этом сообщила в Facebook премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Помощь ЕС Украине с начала полномасштабной войны
— Для Украины важны международная поддержка и как можно более быстрое разблокирование кредита ЕС. Это вопрос нашего оборонного планирования и устойчивости страны в условиях военных угроз, – отметила Свириденко.
Она добавила, что Украина готова делиться с партнерами опытом обеспечения работы энергосистемы во время войны.
— Мы начали подготовку к следующему отопительному сезону уже сейчас и перестраиваем энергетическую систему страны в рамках планов устойчивости регионов. Энергетика – сфера, в которой мы должны углублять сотрудничество с европейскими партнерами и вместе укреплять энергетическую независимость, – подчеркнула премьер-министр.
Глава правительства добавила, что Украина включит итоговые ориентиры по всем кластерам в Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС, принятие которой ожидается в ближайшее время.
По её словам, работа по внедрению необходимых реформ продолжается.
Свириденко приняла участие в выездном неформальном заседании Совета ЕС по иностранным делам в Киеве, где поблагодарила европейских партнеров за поддержку Украины.
Напомним, сегодня во время визита в Киев глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС предоставит Украине дополнительные €80 млн за счет доходов от замороженных активов РФ.