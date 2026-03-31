Хороших новостей нет: Каллас о кредите €90 млрд Украине и 20-м пакете санкций против РФ
Высокая представительница Евросоюза во время общения с журналистами в Буче 31 марта отметила, что пока не может сообщить “хорошие новости” относительно кредита для Украины и санкций против РФ.
— Да, у нас есть некоторые препятствия на пути относительно 20-го санкционного пакета, а также выплаты кредита. Работа над их преодолением продолжается, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить хорошие новости. Мы все еще работаем и надеемся, что получим это решение на следующем Европейском совете, – сказала глава европейской дипломатии.
Стоит отметить, что ЕС надеялся ввести 20-й пакет санкций против РФ еще в день четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения 24 февраля. Однако его ветирует Венгрия, а к ней присоединилась и Словакия.
Кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро блокирует правительство Венгрии, которое требует от Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу Дружба, который остановился после повреждения в результате российского обстрела.
Напомним, что 31 марта спикеры парламентов и министры иностранных дел стран-членов ЕС прибыли в Украину на Бучанский саммит и посетили Бучу в годовщину освобождения города от оккупации РФ.