Свириденко заявила, що з лютого 2022 року Україна отримала від ЄС €193 млрд
З лютого 2022 року Україна отримала від Європейського Союзу та держав-членів понад €193 млрд.
Це допомогло країні вистояти під час повномасштабної війни, продовжувати протистояти російській агресії та рухатися шляхом реформ.
Про це повідомила у Facebook прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Допомога ЄС Україні з початку повномасштабної війни
– Для України важливі міжнародна підтримка та якнайшвидше розблокування позики ЄС. Це питання нашого оборонного планування та стійкості країни в умовах воєнних загроз, – зазначила Свириденко.
Вона додала, що Україна готова ділитися з партнерами досвідом забезпечення роботи енергосистеми під час війни.
– Ми розпочали підготовку до наступного опалювального сезону вже зараз і перебудовуємо енергетичну систему країни в рамках планів стійкості регіонів. Енергетика – сфера, в якій ми маємо поглиблювати співпрацю з європейськими партнерами і разом посилювати енергетичну незалежність, – наголосила прем’єрка.
Глава уряду додала, що Україна інтегрує фінальні бенчмарки за всіма кластерами до Національної програми адаптації законодавства до права ЄС, ухвалення якої очікується найближчим часом.
За її словами, робота з імплементації необхідних реформ триває.
Свириденко взяла участь у виїзному неформальному засіданні Ради ЄС з закордонних справ у Києві, де подякувала європейським партнерам за підтримку України.
Нагадаємо, сьогодні під час візиту до Києва глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС надасть Україні додаткові €80 млн за рахунок прибутків із заморожених активів РФ.