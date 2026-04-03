В Ровенской области нашли 10-летнего Владислава Головача, которого с вечера 2 апреля разыскивали правоохранители.

Мальчик упал в карьер и пролежал там почти сутки, поскольку получил тяжелые ушибы и не мог самостоятельно передвигаться.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, а также местные СМИ.

— Вчера, 2 апреля, около 22:30 на спецлинию 102 обратилась жительница села Пугач: около 18:00 ее десятилетний племянник уехал кататься на велосипеде и не вернулся, — говорится в сообщении полиции.

Сначала родители и родственники искали ребенка самостоятельно, однако впоследствии обратились за помощью в полицию.

К поискам привлекли полицейских, родственников, односельчан, спасателей и пограничников со служебными собаками.

Они обследовали лесной массив и карьер, расположенный недалеко от населенного пункта.

В 17:46 3 апреля Владислава обнаружили местные жители в одном из карьеров села Пугач.

Чтобы достать парня, потребовалось полтора часа. К спасательной операции присоединились местные жители, спасатели, пограничники, лесники, водолазы и сотрудники экстренных служб.

Во время поисков также использовались дроны.

По словам родных, ребенок оставил велосипед на тропинке и подошел к краю карьера, чтобы посмотреть вниз. В этот момент мальчик не удержался и упал.

Он пролежал на уступе почти сутки. У ребенка диагностировали тяжелые ушибы. Мальчик лежал на животе и не мог двигаться.

Медики скорой помощи доставили Владислава в Сарненскую больницу. Предварительно врачи сообщают о сильном ушибе таза.

