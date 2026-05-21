Марта Бондаренко, редактор ленты
Взрывы в Днепре: из-за атаки дронов повреждены многоэтажные дома, есть раненые
В Днепре раздались взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами.
Об этом сообщили мэр Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 21 мая: что известно
По предварительным данным, повреждены два многоэтажных дома. Там вспыхнул пожар.
Впоследствии Александр Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки пять человек получили ранения. Это 34-летний мужчина и женщины 43, 58, 66 и 78 лет. Четверо из пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 548-е сутки.
