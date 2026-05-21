В Днепре раздались взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами.

Об этом сообщили мэр Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 21 мая: что известно

По предварительным данным, повреждены два многоэтажных дома. Там вспыхнул пожар.

Сейчас смотрят

Впоследствии Александр Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки пять человек получили ранения. Это 34-летний мужчина и женщины 43, 58, 66 и 78 лет. Четверо из пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 548-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.