Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение об избрании меры пресечения в отношении бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Апелляция на меру пресечения для Ермака

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн.

Перед рассмотрением апелляции Ермак сказал, что ожидает справедливого суда, ведь мы живем в правовом государстве.

Защита Ермака подала апелляцию в сокращенном виде из-за отсутствия мотивированного решения суда.

Сегодня во время заседания адвокат Андрея Ермака Игорь Фомин заявил, что само подозрение является необоснованным, а риски, на которые ранее указывала прокурор САП, также являются необоснованными.

Фомин сослался на то, что Андрей Ермак уже не является должностным лицом, и нет никаких рисков, что он может выехать за границу.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в зале заседания подчеркнула, что мера пресечения для Ермака является недостаточной. Также подано ходатайство об изменении суммы залога со 140 млн до 180 млн грн. По словам прокурора САП, 140 млн грн являются недостаточными.

После того как суд вернулся из совещательной комнаты, судья объявил, что мера пресечения в отношении экс-главы Офиса президента Андрея Ермака в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 140 млн грн остается без изменений.

Дело Ермака: что известно

11 мая НАБУ и САП объявили о предъявлении подозрения бывшему главе ОПУ Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн в ходе строительства элитных коттеджей под Киевом. На следующий день подозрение по этому делу получили еще шесть человек.

По данным следствия, в 2021–2025 годах подозреваемые “отмыли” более 460 млн грн путем строительства коттеджного городка в поселке Козин. Часть денег для строительства получили через так называемую прачечную» которая, по данным следствия, была подконтрольна бизнесмену — будущему владельцу одной из резиденций.

После того, как суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 140 млн грн, Ермак заявил, что не имеет денег для внесения залога.

